Cinema all’aperto a Ispra, “Lagovisioni” propone i cortometraggi del Festival Internazionale del Cinema Povero

Venerdì 1 luglio inizia la seconda settimana di proiezioni della rassegna di cinema all’aperto in italiano e in lingua originale

Domani venerdì 1 luglio inizia la seconda settimana di proiezioni di Lagovisioni, la rassegna di cinema all’aperto in italiano e in lingua originale che si svolge per il terzo anno a Ispra in piazza Ferrario, organizzata dal Comune in collaborazione con Proloco, Semestre francese, Associazione Fesival Internazionale del Cinema Povero, Anpi Ispra, Avi – Camminiamo Insieme, Semestre portoghese e con il contributo di Pam.

La serata venerdì 1 luglio è dedicata al Festival Internazionale del Cinema Povero che proporrà sei cortometraggi con protagonisti e registi di grandissimo rilievo, da Peter Mullan (già Leone d’oro a Venezia e migliore attore a Cannes) e Joanna Scanlan (vincitrice del premio Bafta come miglior attrice), a Neri Marcorè in L’Ultimo stop di Matteo Ivan Falsetta fino ai più promettenti giovani registi italiani come Francesco Rossi (vincitore del Globo d’oro 2021) con il cortometraggio La stanza più fredda.

Domenica 3 luglio il Semestre francese propone invece il film Quasi amici – Intouchable di Olivier Nakache ed Eric Toledano che verrà proiettato in lingua francese con sottotitoli in italiano. Le proiezioni iniziano alle ore 21.30. Accesso gratuito fino ad esaurimento posti.