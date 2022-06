Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: SVEGLIATELO!

Una nuova rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Ciao a tutti splendide persone!

Fantastica settimana!

Lo sappiamo che è lunedì e vediamo i vostri capricciosi brontolamenti nel ripartire con malavoglia.

Vi capiamo perché è successo anche a noi, ma adesso che vi guardiamo dall’alto e abbiamo capito la fortuna che avevamo nel vivere la vita, vi chiediamo se qualcuno sia disposto a far cambio di posizione e donarci la sua vita per avere la possibilità di riabbracciare i nostri amori…

Non sentiamo risposte né brontolii…va beh, meglio così, significa che le nostre lezioni iniziano a funzionare!

Lezione di oggi:

Svegliare, ascoltare e tornare a vivere il vero tesoro che dorme dentro ognuno di voi !

Più si cresce, più si diventa adulti, questo tesoro entra in un infinito letargo dal quale è difficile svegliarsi per poi accorgersi che la vera magia per tornare a vivere felici, spensierati, leggeri è svegliare la freschezza e nobiltà del bambino che vive dentro ognuno di voi!

Tranquilli, non siete incinte/incinti, sto parlando di quel bambino che avete vissuto, che siete stati e che vive ancora dentro di voi!

Lui conosce i vostri sogni, lui è la vostra libertà, lui sa darvi la forza per superare le vostre illusorie paure facendovi vivere il vostro vero essere, respirando la vostra anima e regalandovi quello sguardo per osservare la vita con occhi diversi per vivere la vera felicità !

Quindi :

SVEGLIAMOLO, SVEGLIATELO dal torpore dell’atrofia adulta, tornate a saltare nella pozzanghera, a meravigliarvi del primo raggio di sole, a svegliarvi di lunedì con infinita curiosità!

Quando non si è più bambini si smette di vivere e abbiamo avuto così tanta voglia di crescere per poi accorgerci che rimanere bambini è la cosa più bella e preziosa che ci sia!

Lezione finita.

Andata a far merenda nel cortile con il bambino che vive dentro di voi!

Ah, scusate, un’ultima domanda: state ancora brontolando?

Rispondiamo per voi:

Anche se per solo un attimo, sappiamo che avete smesso! Sapete il perché? Siete tornati bambini!

Luca&Simone, parola di 2 bambinoni!

A settimana prossima!