Dieci giorni (+1) di musica a cielo aperto a Legnano con il Rugby Sound: tutto quello che c’è da sapere

Conto alla rovescia quasi finito per il ritorno a Legnano del Rugby Sound Festival, nato più di vent’anni fa a Parabiago come momento di festa per la chiusura della stagione del Rugby Parabiago. Dopo il doppio stop imposto dalla pandemia, da giovedì 30 giugno si riaccenderanno luci e casse all’Isola del Castello per dieci giorni – più una data zero – di musica suonata e ballata sotto le stelle.

LA LINE UP DEL RUGBY SOUND

Saranno i Lacuna Coil a tenere a battesimo il palco nell’edizione del ritorno del Rugby Sound: il gruppo heavy metal sarà protagonista della data zero del festival, dopo che ad aprire la serata di giovedì 30 giugno avranno pensato i Moonlight Haze, melodic metal band al momento al lavoro sul terzo album. A dare il via al weekend venerdì 1° luglio saranno invece Sud Sound System & Bag-a-Riddim Band, che porteranno a Legnano tutta l’energia e l’anima raggae del Salento preceduti dai Train to Roots e da Vito War.

Sabato 2 luglio torneranno a Legnano Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso con il Deejay Time “AdvenTour”, mentre a chiudere il primo weekend del festival sarà una band che ha fatto la storia del rock italiano: all’Isola del Castello domenica 3 giugno arriveranno i Litfiba con il loro tour di addio, accompagnati sul palco da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso.

Si riparte lunedì 4 con Shiva, Paky e Rhove in una serata dedicata a trap e rap aperta da Nerissima Serpe, mentre martedì 5 luglio sul palco del Rugby Sound ci sarà Gemitaiz, che si esibirà insieme a Mixer T. Martedì 6 all’Isola del Castello arriverà la storia del punk made in Italy con i Punkreas, per poi passare giovedì 7 a Irama, che farà tappa in città con il suo tour estivo.

Partirà con il botto l’ultimo weekend del festival, che venerdì 8 ospiterà la prima data dell’Atmosferico Tour dei Subsonica e, nella stessa serata, la reunion dei Bluvertigo per poi passare sabato 9 luglio al ritorno della Zarro Night che avrà come special guest anche Il Pagante. Ultimo concerto in cartellone quello di Fabri Fibra: sarà lui, l’artista che ha cambiato il rap italiano, a chiudere il Rugby Sound domenica 9 luglio.

Al termine dei concerti ogni sera ci sarà poi l’aftershow al Waikiki Topless Club, che nei giorni scorsi ha acceso qualche polemica per la deroga concessa da Palazzo Malinverni rispetto ai limiti per le emissioni sonore.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

LA STREET FOOD PARADE

Anche quest’anno insieme al Rugby Sound all’Isola del Castello di Legnano torna anche la carovana del cibo di strada, con piatti preparati da food truck provenienti da tutta Italia che andranno da polpette, tagliate e filetti, tigelle, hamburger gourmet, panzerotti, arrosticini e cucina asiatica a burrito, tacos e nachos, pizza e mortazza, takoyaki, hot dog, hamburger con ricette romane, bruschette gourmet e panini con polpo, per finire con waffle, pancake, crepes e dolci on the road.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Il Rugby Sound porterà con sé alcune modifiche alla viabilità tra Legnano e San Vittore Olona. Da giovedì 30 giugno sarà istituito il divieto di sosta permanente in piazza 1° Maggio e piazza Mercato ed entrerà in vigore anche il divieto di sosta in via per San Vittore Olona, che diventerà a senso unico di circolazione in entrata da viale Toselli, durante l’afflusso del pubblico e in uscita verso viale Toselli alla fine dei concerti, con obbligo di svolta a destra verso Piazza 1° Maggio per chi arriva da San Vittore Olona.

Divieto di circolazione anche in via dei Mulini dall’intersezione con via per San Giorgio dalle 18 alle 2, mentre il comune di San Vittore ha disposto il divieto di circolazione in via Fornasone dalle 18.30 alle 2.