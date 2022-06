Fai un salto: al Campo dei Fiori ti aspettano i Truzzi Volanti

Domenica 26 giugno alle 16.00 e alle 17.30, i Truzzi Volanti sono pronti a lanciarsi in acrobazie aree mozzafiato, combinazioni di salti e sketch comici per divertire ed emozionare grandi e piccini

Domenica 26 giugno fai un salto al Centro Commerciale Campo dei Fiori di Gavirate, i Truzzi Volanti sono pronti a lanciarsi in acrobazie aree mozzafiato, combinazioni di salti e sketch comici per divertire ed emozionare grandi e piccini.

Questo gruppo nasce dalla passione per uno sport d’eccellenza come la ginnastica artistica e vive grazie all’energia e al divertimento di atleti, ex atleti ed istruttori che amano quello che fanno.

I Truzzi regaleranno momenti di spensieratezza alla clientela con due spettacoli, uno alle 16:00 e uno alle 17:30.

Non resta che aggiungere un pizzico di adrenalina al tuo shopping e fare una pausa che ti farà rimanere a bocca aperta davanti a questi incredibili ragazzi.

Fai un salto anche tu, l’emozione è assicurata.