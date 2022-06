Guido Bertolaso torna a Fontanelle per salutare i volontari della protezione civile: “Zamberletti sarebbe fiero di voi”

Un anno fa eravamo ancora coinvolti nella grande operazione vaccinale. Attendevamo pazientemente il nostro turno, convinti di poter superare gli ostacoli. Il centro tamponi di Fontanelle aveva giocato un ruolo centrale nella gestione della seconda ondata. Poi era arrivato l’autunno e, con il freddo, la quarta ondata pandemica che aveva innescato la quarta campagna vaccinale.

Superati tanti problemi ed emergenze, oggi, alla vigilia dell’estate 2022, il clima è decisamente migliore ed è tempo di fare festa.

Così nella sede del CPE – Sede Operativa della Protezione Civile Provinciale della Provincia di Varese e Malnate, è arrivato Guido Bertolaso, il coordinatore della campagna vaccinale massiva della Lombardia accompagnato da Marco Magrini che ha lavorato fianco a fianco nella sua Unità di crisi regionale. Ad accoglierlo il consigliere provinciale delegato Antonio Barcaro insieme all‘Europarlamentare Isabella Tovaglieri, agli onorevoli Maria Chiara Gadda, Matteo Bianchi e Stefano Candiani, Francesca Brianza, Vicepresidente di Regione Lombardia e ai consiglieri Giacomo Cosentino, Marco Colombo, Emanuele Monti. Tra le autorità anche Federica Crupi, Viceprefetto; Irene Bellifemine, Sindaco di Malnate; Cristian Citterio, Sindaco di Vedano Olona e dodici militari dell’Esercito Italiano.

Un bagno di folla a suggello di un’impresa che rimarrà nella memoria di chi l’ha vissuta: « Un’impresa che è stata possibile grazie ai 640 volontari che, a diverso titolo, si sono dati da fare con competenza, passione e spirito altruista – ha commentato Guido Bertolaso che ha ricordato la figura del padre della Protezione Civile, quel Giuseppe Zamberletti con cui è rimasto in contatto fino ai suoi ultimi giorni: « Se ci fosse stato lui al mio posto avrebbe elogiato tutti coloro che si sono dati da fare. Lui era un inguaribile ottimista, sempre fiducioso che con l’impegno e la passione si possono superare tutti gli ostacoli».

Il modello della Protezione civile voluto da Zamberletti è risultato vincente anche nella battaglia contro il Covid: « Lui aveva capito che tutte le componenti della società, da quelle istituzionali al volontariato alle diverse sigle associative, sono fondamentali nel gioco di squadra purché ci sia un coordinatore che li guidi nella gestione dell’emergenza. La grandezza di Zamberletti è quella di aver individuato un modello di gestione delle emergenze per non ripetere gli errori del passato».

E a proposito di lezione da imparare, Bertolaso invita a non ritenere superata l’emergenza: « Siamo in mezzo al guado. Dall’autunno prossimo dobbiamo aspettarci una nuova situazione critica da dover gestire. Oggi siamo in una fase di transizione, il clima è più disteso ma guai ad abbassare la guardia. Non dimentichiamoci di quanto abbiamo fatto per evitare di commettere ulteriori errori. Oggi siamo decisamente migliori di quanto eravamo due anni fa ma, ogni tanto, ce lo dimentichiamo».

E l’invito a tutti è quello di rimanere pronti per fare sempre meglio di quanto è stato fatto.