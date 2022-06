La Lega di Somma Lombardo chiede più manutenzione per il cimitero di Maddalena

Una mozione per chiedere all’amministrazione Bellaria maggiore attenzione e cura del cimitero di Maddalena, la frazione di Somma Lombardo la frazione che si affaccia sulla valle del Ticino.

A presentarla nel prossimo consiglio comunale, lunedì 27 giugno, sarà la consigliera d’opposizione Mariangela Aguzzi Casagrande (Lega), che dà spesso voce e visibilità al quartiere.

«Il cimitero di Maddalena non è curato. Fuori, le catene che tenevano il cancello, ora non ci sono più», lamenta Aguzzi Casagrande, «deve essere tenuto in buone condizioni e ora non è così: le tegole dei tetti si stanno sgretolando».

Pertanto, chiederà al consiglio la «manutenzione totale, dai viali alla parte interna, così come della recinzione». L’unico intervento fatto risale all’estate scorsa, quando Spes (la società comunale che ha in appalto la gestione dei cinque camposanti sommesi) ha rafforzato il consolidamento statico della struttura dei colombari-loculi e procederemo poi con la manutenzione straordinaria con sostituzione delle coperture dei colombari, che erano in Eternit.

E i furti, che aveva denunciato l’anno scorso, ci sono ancora? «Eccome, l’ultimo è stato appena quindici giorni fa: tempo fa in consiglio comunale io avevo chiesto di mettere le telecamere e il sindaco me lo aveva promesso. Ho apprezzato perché ci aveva messo la faccia», risponde la consigliera affermando che «ce ne vorrebbero almeno una all’entrata e una all’uscita».