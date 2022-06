La pallamano Cassano Magnago scalda i motori per le finals under 17

Dopo le finals under20 a Chieti e la coppa di Lombardia degli scorsi weekend, un altro impegno sportivo attende la pallamano Cassano Magnago: le finali nazionali under 17 maschili e femminili.

Da domani, giovedì 16 maggio, sarà dunque la volta dei giovanissimi della categoria U17. Si sfideranno 30 squadre, 16 nel torneo dei ragazzi e 14 in quello delle ragazze, di scena in cinque differenti località del Veneto: partite distribuite fra Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, Quinto Vicentino, Lissaro e Mestrino.

Il girone maschile

Si sfideranno 16 squadre maschile secondo 4 gironi, ognuno di essi composto da 4 squadre: passano solo le prime squadre di ogni girone.

Gli amaranto inizieranno domani, giovedì 16 giugno, alle 15, contro Prato. Il secondo match sarà venerdì 17 giugno contro Monteprandone (alle 10.20); la seconda sfida della giornata sarà contro Cus Sassari, alle 16.20. Infine, sabato 18 giugno il Cassano giocherà contro Laugen alle 17.20.

Così Sasa Milanovic, coach della squadra maschile: «Siamo molto contenti di esserci qualificati alle Finals anche quest’anno. I ragazzi hanno lavorato bene durante tutto l’anno sportivo e finalmente siamo pronti per le partite che ci aspettano. Purtroppo siamo rimasti senza qualche giocatore a causa di alcuni infortuni, ma sono sicuro che i ragazzi daranno il loro massimo per fare comunque un buon risultato. Abbiamo rispetto per tutte le squadre che sono qualificate e speriamo di essere protagonisti di buone prestazioni e di giocare una buona pallamano».

Il girone femminile

14 squadre, invece, sono quelle femminili: stanno divise in 3 gironi, uno composto da 4 squadre e due da 5. Passano avanti le prime 3 squadre e la migliore che arriva seconda classificata.

Le amaranto scenderanno in campo domani, giovedì 16 giugno, alle 17.40 contro Camerano. Il secondo match sarà contro Casalgrrande, venerdì 17 giugno alle 9. Poi sarà il turno di Romagna, che le ragazze cassanesi affronteranno

Il commento dell’allenatrice delle amaranto, Zorica Jovovic: «Le Finals sono un periodo sempre tanto atteso da atleti e allenatori. Siamo qui per crescere insieme, divertirci, misurarci con le altre realtà sperando di riuscire a portare a casa miglior risultato possibile. Le mie ragazze hanno tutta la mia fiducia. So che daranno il massimo e che non si arrenderanno mai fino al fischio finale. È indubbio che anche la fortuna nello sport ha la sua influenza e può spostare gli equilibri da un lato o dall’altro: spero sia dalla nostra parte».

Il campo centrale, il pala Villanova a Torri di Quartesolo, sarà coperto da live streaming per tutte le partite che lo interesseranno, comprese le semifinali del 18 giugno e le finali 1°-2° del giorno successivo.

Il collegamento avverrà attraverso il portale dedicato alle Finals e sul canale YouTube della Figh.