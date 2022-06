La Ternatese calcio ha un nuovo presidente e punta al futuro

Per la Ternatese calcio è il momento di un cambio al vertice. L’ex presidente Donato Lacerenza, terminato il suo ultimo mandato, ha lasciato il posto a Roberto Ceranto, che sarà affiancato da Giuseppe Bognolo in qualità di vice presidente, entrambi già consiglieri dell’associazione. Un passaggio di testimone che arriva dopo un periodo molto difficile, ma dal quale la società è riuscita a rialzarsi e ora è pronta a ricominciare.

L’associazione nel corso del 2021 ha attraversato uno dei suoi periodi più duri. La sua struttura non era a norma e richiedeva interventi importanti. Una problematica che ha portato l’associazione a scontrarsi con l’amministrazione comunale e da cui è scaturito anche un contenzioso. «La priorità per la nostra associazione – ha spiegato l’ex presidente Lacerenza – sono sempre stati i ragazzi. Quando la struttura non era più adeguata a permettere di praticare sport in modo adeguato, sono stato io stesso a consigliare ai genitori di portare i loro figli in altri club».

Di conseguenza, da 109 calciatori la Ternatese era scesa ad appena 23. «Eravamo a un passo dalla chiusura. Per fortuna, però, – continua Lacerenza – il Comune di Ternate si è accorto di quanto fosse grave la questione, ed è intervenuto con un budget importante per rimettere in sesto la struttura».

Ora la situazione è decisamente migliorata. «Abbiamo una squadra del 2007 – aggiunge Lacerenza -, stiamo costruendo una 2010 importante e gli ultimi open day hanno portato 30 nuovi ragazzini. Stiamo inoltre mettendo le basi per creare una squadra femminile e abbiamo già cinque ragazzine giovanissime del 2017 e 2016. Sono serviti grossi sacrifici, ma alla fine ci siamo rialzati anche questa volta e i risultati si stanno facendo vedere».

«Sei anni pieni di sfide e di gioie»

«Da quando sono diventato presidente – racconta Lacerenza – siamo riusciti a far crescere la Ternatese fino a raggiungere un picco di 109 ragazzi; in sei anni abbiamo mandato ben quattro calciatori nelle squadre professionistiche e con la Summer cup abbiamo portato a Ternate, un paese di appena 2.500 abitanti, un evento riconosciuto a livello nazionale».

Concluso il terzo mandato, Donato Lacerenza non lascerà l’associazione, ma continuerà a lavorare per la Ternatese come curatore delle pubbliche relazioni. «Termino il mio mandato – afferma l’ex presidente – sicuro di lasciare la Ternatese in ottime mani. Gli ultimi sei anni sono stati un periodo stupendo pieno di gioie. Ho avuto un direttivo favoloso e senza di loro non avremmo potuto raggiungere questi risultati. Un ringraziamento va anche alle nostre mogli e ai nostri figli, per averci sostenuto nella nostra missione, nonostante tutto il tempo che ci ha portato via e che avremmo potuto dedicare alle nostre famiglie».

«L’unico rammarico – aggiunge Lacerenza – è quello di non essere riuscito a fare di più per combattere i comportamenti di alcune società, che cercano di portare via i ragazzi alle altre associazioni, a volte in pieno campionato. Azioni dannose, che ho denunciato in federazione e che soffocano le realtà sportive più piccole. Associazioni come la nostra sono importanti perché permettono a tantissimi bambini, anche quelli non destinati a diventare campioni, di praticare uno sport e divertirsi in compagnia e in un modo sano».

Al lavoro per la terza edizione della Summer cup

Evento fiore all’occhiello della società, la Summer cup ha portato a Ternate ragazzini, allenatori e genitori delle grandi squadre nazionali. Un’opportunità non solo per i piccoli calciatori della Ternatese, ma anche per le attività del territorio. «Ogni volta – racconta l’ex presidente – circa 600 persone arrivavano a Ternate». A questo si aggiungono le iniziative sociali, con le donazioni devolute alle associazioni I colori del sorriso (il primo anno) e Adiuvare (il secondo). Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, ora l’associazione è al lavoro per riuscire a allestire la terza edizione.

«L’obiettivo – spiega Lacerenza – è riportare la Summer cup a Ternate nel 2023. Non possiamo ancora esserne sicuri, ma ci stiamo lavorando e ci sono ottime basi per riuscirci. Devono però incastrarsi alcuni tasselli importanti. Il primo è l’adesione del main sponsor, ma è anche necessario che l’amministrazione comunale riesca a concludere in tempo tutti i lavori per la messa a norma della struttura».