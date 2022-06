Le “Esplorazioni visive” di Danila Denti in mostra a Maccagno

Lo spazio di via Matteotti propone una mostra della stampatrice e maestra di incisione

Con Esplorazioni visive la Casa dei Colori e delle Forme riapre la sala degli AlberiBlu e presenta un allestimento di lavori recenti di Danila Denti, stampatrice e maestra di incisione.

La Casa dei Colori e delle Forme è un’associazione nata nel 2008 a Maccagno con l’intento di promuovere e insegnare vari linguaggi dell’espressione artistica sopratutto ai bambini. Nei laboratori che hanno sede nello storico edificio delle ex scuole comunali i soci, gli artisti, gli artigiani, le scuole, le famiglie e le realtà associative del territorio hanno animato innumerevoli iniziative e proposte artistiche che, rinnovate negli anni, hanno visto la partecipazione degli abitanti e ospiti del territorio della Veddasca e del Luinese. La Casa è diventata grazie all’esperienza una realtà fattiva e consolidata.

Danila Denti è parte di questa associazione e presenta un allestimento di sue opere recenti. Tre i temi del racconto visivo : TSUBAKI, camelie d’Oriente. (Incisioni e acquarelli) LUMINOSE E OSCURE, dodici figure dantesche da Pia a Ulisse. ANGOLI REMOTI, collage dal mondo. Un allestimento SPOSALIZIO A MACCAGNO completa la proposta espositiva in omaggio alle tradizioni e alla vita sociale della Veddasca di un tempo passato.

Il lavoro di Denti è dedicato fin dagli anni ’80 all’incisione e stampa d’arte, in collaborazione con Giancarlo Sardella, stampatore urbinate in Milano. Le sue incisioni sono state recentemente proposte con due mostre specifiche: a Luino nel 2021, a Palazzo Verbania, con Umana gente / venti figure dantesche in occasione dei settecento anni dalla morte del Poeta e a Milano al Centro dell’incisione dei Navigli con Luminose e oscure / Denti e Ferrario.

La finalità della ricerca artistica di Danila Denti è comunicare, attraverso la materia propria della pratica incisoria e pittorica, l’intima vita delle cose e restiturne la percezione e la contemporaneità. E’ un percorso di scavo e di restituzione visiva del percepito, un’esplorazione dei temi che il pubblico potrà fruire in questo specifico allestimento nella sala degli AlberiBlu.

Venerdì 10 e 17 giugno e sabato 11 e 18 giugno i visitatori della mostra sono invitati a partecipare a una “prova di stampa” che avrà come tema la xilografia e …SPOSALIZIO A MACCAGNO, immagini di un tempo, con Danila Denti che stamperà sul torchio a stella.

Saranno inoltre visitabili le aule che ospitano i laboratori di ceramica, incisione e pittura. orari di apertura: dal 4 al 19 giugno 2022, dalle ore 16 alle ore 19. Chiuso il lunedì e martedì.

La Casa dei Colori e delle Forme via Matteotti 20 Maccagno con Pino e Veddasca (VA) Italia info.casadeicolori@gmail.com +39 3334008872

NB: Varranno le indicazioni nazionali per il contenimento del Coronavirus.