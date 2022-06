Le FS cercano nuovi ingegneri

Il Gruppo FS Italiane sta ricercando figure professionali, laureate nelle facoltà di ingegneria o materie scientifiche da inserire all’interno dei propri organici con assunzioni a tempo indeterminato per la struttura Technology, Innovation & Digital.

Tale ricerca si inserisce all’interno del processo di forte innovazione tecnologica che il Gruppo porta avanti da anni e che con il Piano Industriale 2022-2031 ha subito una profonda accelerazione. La digitalizzazione è un elemento imprescindibile e trasversale a tutti i quattro poli che compongono FS Italiane (Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano). Per questa ragione il Gruppo FS ha avviato una campagna di ricerca per talenti in questo settore.

E’ possibile candidarsi, entro il 31 luglio, sul sito www.fsitaliane.it nella sezione “Lavora con noi” per la posizione di Senior Digital Industrial Agreements per le sede di Milano.

Fra i requisiti previsti, (laurea magistrale in Ingegneria o materie scientifiche equivalenti), costituisce titolo preferenziale l’iscrizione all’albo professionale e/o il conseguimento di un master in Innovation Management, Corporate Entrepreneurship, Open Innovation.

“La struttura Technology, Innovation & Digital guida l’evoluzione tecnologica del Gruppo, promuovendo e sviluppando le competenze più innovative, assicurando l’indirizzo e il coordinamento di attività volte a definire le strategie fondamentali in campo digitale per creare basi solide per un futuro sempre più all’avanguardia nel sistema trasporti.”