Le ricerche per l’elicottero disperso sulle montagne dell’Appennino fra Toscana ed Emilia Romagna

Dopo una notte di lavoro, hanno dato finora esito negativo le operazioni di ricerca dell’elicottero disperso sull’Appennino tosco-emiliano: prosegue l’intervento dei vigili del fuoco nell’ambito del dispositivo di soccorso in azione da ieri. A terra stanno ancora operando squadre dei vigili del fuoco dotate di strumentazione Dedalo e Lifeseeker (due dispositivi all’avanguardia per la localizzazione di cellulari anche in assenza della normale copertura telefonica) ed altre esperte in topografia applicata al soccorso.



Il velivolo era decollato giovedì mattina intorno alle 10 dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto in Veneto.

L’elicottero disperso è un Agusta Koala. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco di Lucca e Modena che stanno perlustrando la zona appenninica. È in particolare battuta la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe.

A bordo del velivolo sette persone: sei dell’equipaggio e il pilota.