Le sorgenti sono in sofferenza: “Abitanti di Bodio Lomnago risparmiate l’acqua”

La siccità che da mesi colpisce le nostre zone inizia a presentare il conto. Ai comuni in sofferenza nelle zone più montane iniziano ad aggiungersi anche quelli a quote più basse. Lereti infatti comunica che per oggi sono possibili problemi a Bodio Lomnago.

Delle due fonti che alimentano l’acquedotto della città, infatti, una è in particolare sofferenza e quindi l’acqua potrebbe non bastare per soddisfare al 100% le necessità delle utenze.

“In caso di effettiva carenza -segnala Lereti- saranno concordate con l’Amministrazione locale le misure di emergenza con rifornimento alternativo”.

A Bodio come in tutti gli altri comuni, comunque “si raccomanda in ogni caso la popolazione a risparmiare l’utilizzo della risorsa idrica, evitando per esempio innaffiamento di orti e giardini e lavaggio auto riservandola al consumo umano“.