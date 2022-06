“Le vie dell’acqua” in mostra alla Ex Dogana di Lonate Pozzolo

Apre nella giornata di domenica 5 giugno la rassegna “Le vie dell’acqua” ospitata al Centro Parco della ex Dogana Austroungarica a Tornavento di Lonate Pozzolo. La mostra legata alla rassegna “Arte in dogana” si articola sia su dipinti sia su fotografie che ritraggono per l’appunto le vie dell’acqua.

L’inaugurazione è prevista a partire dalle ore 16,30 del 5 giugno; gli spazi resteranno quindi aperti al pubblico in tutti i fine settimana (sabato e domenica) tra le 9 e le 18 sino al prossimo 3 luglio. L’iniziativa è promossa da Blaue Reiter Associazione Culturale Cavaria e 3A Associazione Artistica Alfa Gallarate oltre che dal Centro Parco.