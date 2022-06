Lorenzo Piccinelli torna ai Mastini dopo otto stagioni

Varesino di nascita e di formazione sportiva, Lorenzo Piccinelli tornerà a vestire la maglia dei Mastini dopo otto stagioni trascorse lontano dalla Città Giardino e dalla sua squadra. Lo hanno annunciato oggi – giovedì 30 giugno – i vertici della HCMV, ventiquattr’ore dopo aver aggiunto alla rosa il secondo straniero, Matt Desautels.

Classe 1992 (compirà 30 anni a fine settembre), impostato da attaccante nelle giovanili, Piccinelli si è progressivamente spostato verso la difesa e oggi quello è il suo ruolo principale. Le origini però non si dimenticano e quindi il neo-giallonero ha conservato alcune qualità e alcuni spunti che lo rendono efficace anche nel terzo d’attacco. (foto in alto: Piccinelli in giallonero nel 2014)

Dopo le giovanili e la Serie C con il Varese, Piccinelli ha vestito diverse maglie tra cui quelle del Milano Rossoblu per diverse stagioni (nel ’17 vinse la Serie B) e quella del Merano mentre lo scorso anno è stato avversario dei gialloneri in IHL con il Como. Quindici le presenze complessive tra i lariani suddivise tra stagione regolare e playoff, con 5 punti messi a segno (2 reti).

Raggiunta la maturità sportiva e fisica (le guide dicono 1,82 per 92 chili), Piccinelli è pronto al rientro nella casa-madre del PalAlbani dove proverà a mettere a frutto il suo ampio bagaglio di esperienza. Un obiettivo, quello di riportare Lorenzo a Varese, che i gialloneri avevano da tempo in mente ma che negli anni scorsi non si era concretizzato. Con lui la difesa è quasi al completo mentre rimangono diversi spazi liberi per quanto riguarda il reparto avanzato.