Mastini, preso il difensore straniero: è il canadese Matthieu Desautels

Sarà formata da due canadesi la coppia di stranieri dei Mastini Varese impegnati nel campionato IHL nella prossima stagione. Dopo il ritorno di Francis Drolet è il momento di un volto nuovo per i gialloneri e per l’hockey italiano in generale, quello di Matthieu Desautels, 27enne difensore originario dell’Ontario. (foto dna.fr)

Il nuovo acquisto giallonero arriva dalla seconda serie francese e proviene dall’Etoile Noir, come è chiamata la squadra di hockey di Strasburgo. Curioso il percorso inverso rispetto a un altro atleta che ha infiammato lo sport varesino di recente, il cestista Marcus Keene, acquistato proprio dalla formazione di basket della città alsaziana.

In Francia Desautels è stato avversario dello stesso Drolet e di coach Claude Deveze, suoi connazionali impegnati lo scorso anno con il Brest. Nella scelta di “Mat” c’è anche il loro parere come pure la referenza del mito per antonomasia dei Mastini, Jim Corsi, visto che il difensore ha frequentato la Columbia University tanto cara al leggendario ex portiere varesino.

Nella sua prima annata in Europa, Desaultes ha messo a referto praticamente un punto a partita: 21 in 22 gare di stagione regolare (6 reti), 6 nei 5 match di playoff disputati (tutti assist). Numeri interessanti per un difensore che sempre a Strasburgo ha pagato un totale di 24′ di penalità (pochi, per i non addetti). La descrizione tecnica parla di un giocatore in grado di entrare con profitto nelle superiorità numeriche, di avere un buon tiro dalla linea blu e di prendersi responsabilità in pista e fuori.

Dal punto di vista fisico, Desautels “porta con sé” 92 chili per un’altezza di 1,80: stazzato e pronto per i duelli a difesa della porta giallonera (in attesa di conoscere il nome del portiere titolare). Con l’annuncio del difensore destro canadese i Mastini salgono a nove i giocatori ufficialmente ingaggiati dalla formazione del presidente Carlo Bino. La rosa prende forma ed è all’incirca a metà del totale. A seguire il riepilogo aggiornato.