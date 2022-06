A Luino continuano i lavori per il completamento della rete fognaria: previste modifiche alla circolazione

L’Amministrazione comunale di Luino comunica la modifica della viabilità sulla Statale 394 all’intersezione tra via Stehli con viale Dante, attualmente interessata da lavori di scavo che stanno occupando la carreggiata di via Dante dall’incrocio su via Don Folli fino alla rotonda Ratti.

Si tratta di lavori ad opera della società Alfa Srl all’interno del progetto denominato “modellazione e successivo ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio di Luino”.

In questa fase dei lavori che inizierà il 27 giugno per l’innesto delle tubazioni su viale Dante, da intersezione via Don Folli alla Rotonda della Ratti, dovrà essere istituito un senso unico in direzione della Rotonda della Ratti.

Avendo realizzato il primo tratto in uscita dalla via Don Folli, questa sarà riaperta a doppio senso di circolazione con obbligo, in uscita dalla stessa, di svolta a destra in direzione Rotonda della Ratti; tale scelta si è resa necessaria per questioni di sicurezza, in quanto sarà inattivato il sistema semaforico.

In occasione della ripresa dei lavori verrà impostata la rotatoria provvisoria all’intersezione tra Viale Dante Alighieri con via Don Folli; al termine dell’esecuzione di tale intervento viale Dante Alighieri, nel tratto compreso tra l’impianto semaforico in Comune di Germignaga e la rotatoria della Ratti, tornerà ad essere percorso a doppio senso di circolazione.

Nel momento in cui si lavorerà in corrispondenza dei parcheggi della via Dante, si prevede lo spostamento dell’area di deposito di cantiere da via Don Folli all’ex campo sportivo, zona Lido. Il parcheggio tornerà pertanto libero per garantire una adeguata disponibilità di aree di sosta per le attività commerciali e per i residenti.

Il cantiere su viale Dante si sposterà verso la rotonda Ratti e man mano che i lavori procederanno si riaprirà il tratto non più interessato dai lavori stessi.

Le scelte viabilistiche sono state condivise con il Comune di Germignaga, che il Comune di Luino ringrazia per la collaborazione.

«Si invitano i cittadini che non l’avessero fatto, a scaricare la nuova App “MyLuino” direttamente su PlayStore o AppStore. E’ gratuita e si configurerà automaticamente alla lingua impostata sullo smartphone. Questo per entrare e rimanere in contatto più diretto e immediato con il Comune», concludono dall’amministrazione.

Link per il download

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details…

App Store: https://apps.apple.com/it/app/myluino/id1612024000