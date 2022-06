Da Luino a Laveno grande successo per la “Corsa contro la fame”

(A cura di Beatrice Antonello, Maria Martorana, Danilo Perilli)

Venerdì 3 e sabato 4 giugno si è svolta la “Corsa contro la fame”, rispettivamente a Luino e a Laveno, organizzata dal liceo “Vittorio Sereni” di Luino.

I primi a correre nella giornata di venerdì 3 giugno sono stati gli studenti di Luino (2A, 2B, 2AL, 2D, 2U, 4A): «Ci siamo trovati tutti sul lungolago perché il percorso si sarebbe dovuto svolgere nel Parco al Lago, in un meraviglioso contesto… ma purtroppo non è andata proprio così! A darci appuntamento uno scroscio d’acqua che ci ha accolti proprio nel momento del ritrovo iniziale. Così siamo tornati di corsa, e bagnati, in palestra – raccontano gli insegnanti – Anche questo però è stato positivo, avevamo proprio bisogno di acqua».

Tra gli argomenti che i ragazzi hanno affrontato nel lungo periodo di formazione che li ha visti coinvolti, c’era infatti anche quello che riguardava le conseguenze della siccità: carenza di cibo oltre che di acqua, sottoalimentazione e rischio di morte per moltissimi bambini.

«Ci siamo quindi ritrovati presso la palestra del Liceo di Luino e qui i ragazzi hanno potuto dimostrare il loro impegno e le loro doti di atleti. – spiegano i docenti – Il nostro “disagio” infondo è stato compensato dal fine per cui questa corsa è stata organizzata: raccogliere fondi per l’associazione “Azione Contro la Fame”, che si impegna ad acquistare il cibo terapeutico (un condensato di energia per guarire i bambini malnutriti) da distribuire in Madagascar, dove c’è un’altissima percentuale di bambini che rischiano la vita per carenza di cibo. Con 28 euro si può acquistare un trattamento completo di cibo terapeutico pronto all’uso, salvando la vita ad un bambino».

Il giorno dopo, sabato 4 giugno, è stata la volta di quelli di Laveno (classi 2LES, 2A, 4LES, 4A), che in fatto di tempo sono stati sicuramente più fortunati. «Una mattina di sole ha reso ancora più stupendo il percorso che si è svolto al Parco Gaggetto, con una vista incantevole sul nostro lago. E anche in questo caso i ragazzi hanno dato il meglio. E’ stato straordinario vederli fare i conti moltiplicando i giri per le promesse degli sponsor e vedere quante vite di bambini potevano salvare. – chiosano ancora i professori- Di vite ne hanno salvate ben 356 raccogliendo 9.979,40 euro (4.228,40 a Laveno e 5.751 a Luino), un plauso particolare alla 2LES che ha donato 1.685 euro».

«Siamo molto felici del risultato ottenuto, ma ancor di più del coinvolgimento dei ragazzi, della voglia di fare il massimo per poter devolvere il più possibile, è stata un’esperienza entusiasmante, emozionante, da ripetere. – concludono i docenti – Un ringraziamento ai Comuni di Laveno Mombello e di Luino per gli spazi che ci hanno messo a disposizione, agli sponsor che ci hanno permesso di realizzare tutto questo donando quanto promesso in base ai giri percorsi dallo studente sponsorizzato, ad “Azione Contro la Fame” per averci seguiti nell’organizzazione e, last but not least, alle ragazze e ai ragazzi che hanno aderito a questo progetto realizzandolo nel migliore dei modi»