Medici di base, Astuti (Pd): “Regione non aumenta le borse di studio nonostante l’emergenza”

«Regione Lombardia rifiuta di farsi carico dell’emergenza medici di base». A dirlo è il consigliere regionale e capogruppo del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti, a seguito dell’audizione che si è tenuta questa mattina in Commissione sanità con i rappresentanti di Polis Lombardia, che gestisce i corsi di formazione per medici di medicina generale.

«Oggi – afferma Astuti – abbiamo appreso che la Regione non ha intenzione di aumentare il numero di borse di studio, tantomeno di incrementarne l’importo, perché ritiene che questo sia un dovere dello Stato. L’emergenza però è sotto gli occhi di tutti. Per questo abbiamo proposto che i medici in formazione possano fare il tirocinio e prendersi in carico eventualmente fino a 600 pazienti, come previsto dalla legge, nelle 200 Case di comunità e poi, in continuità, vengano contrattualizzati dalla Regione anche con risorse proprie. Evidentemente la giunta regionale, pur essendo consapevole dell’emergenza non vuole assumere i dovuti provvedimenti. E’ più facile fare propaganda politica che assumersi le responsabilità dovute dal proprio ruolo. E a farne le spese, ancora una volta, sono i cittadini. Ricordo che i post carenti sono 1166 e sono destinati ad aumentare per i prossimi imminenti pensionamenti».