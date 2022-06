Modifiche alla viabilità di Beata Giuliana, il PD interroga la Giunta di Busto Arsizio

Il Partito Democratico di Busto Arsizio porta in Consiglio comunale la discussione sulle recenti modifiche alla viabilità del quartiere Beata Giuliana deliberate dalla Giunta Comunale con l’atto d’indirizzo dello scorso 1° giugno. Nell’interrogazione orale in commissione, di cui è promotore il segretario cittadino e consigliere comunale Paolo Pedotti, si chiede all’Amministrazione di chiarire quali azioni di monitoraggio dell’attuale viabilità e quali/quanti momenti di ascolto dei residenti siano stati promossi, in particolare, per favorire la partecipazione del quartiere alle scelte. L’accento viene posto, inoltre, sulla previsione di sensi unici in numerose vie, che, restringendo le possibilità di accesso tra Viale Stelvio e Via Quintino Sella/Viale della Repubblica, rischiano di generare un effetto negativo sulla viabilità, considerando anche la vicinanza a poli scolastici e al futuro Ospedale unico Busto-Gallarate.

“L’interrogazione del PD non vuole rappresentare una mera critica o una chiusura alle scelte compiute dall’amministrazione, ma pone il tema di affrontare meglio alcune esigenze degli utenti stradali, quali ad esempio l’entrata-uscita degli alunni dalle scuole Puricelli, in contesti che già oggi risultano congestionati e su cui si interviene in maniera insufficiente” – commenta Pedotti che continua – “le modifiche previste rischiano, infatti, di aumentare il congestionamento nei punti di contatto tra i viali più grandi (Sempione, Stelvio, Repubblica) e sembrano poco convincenti nel gestire in maniera sinergica parcheggi e passaggi pedonali a servizio dei cittadini”. Insomma, per il Partito Democratico il tema della viabilità a Beata Giuliana è quanto meno da riconsiderare su alcuni aspetti, se non da rivedere alla base, anche ricorrendo a una maggiore partecipazione che possa far emergere tutte le esigenze presenti nel quartiere.