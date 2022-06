Montonight resta fermo ai box per un altro giro: “La festa di Montonate è soltanto rimandata”

“Cari amici, purtroppo siamo costretti a comunicarvi che anche quest’anno Montonight sarà fermo ai box”. Con questa comunicazioni gli organizzatori di una delle feste più belle e partecipate dell’estate annunciano che l’edizione di quest’anno a Montonate non ci sarà.

“L’emergenza dei mesi scorsi ci ha costretto ancora a rinviare quell’appuntamento che tanto era entrato a far parte della routine annuale della nostra grande famiglia – spiegano -. Annullare anche quest’anno la festa è una scelta davvero sofferta, ma la sosta è fondamentale per tornare a perseguire nel migliore dei modi il nostro sogno comune, la IX edizione. Non sappiamo ancora dove, come e quando ma torneremo più carichi ed entusiasti di prima. Il nostro paese comunque non si ferma, vi consigliamo di partecipare al Monto Summer Fest. Grazie ancora per i fantastici momenti passati insieme nelle scorse edizioni”.