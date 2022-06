“Nature diverse”, la mostra di Wladimiro Masi e Chicco Colombo in Sala Veratti a Varese

Wladimiro Masi e Chicco Colombo sono due artisti poliedrici.

Musicista, fotografo e pittore il Masi; attore, burattinaio e pittore Chicco Colombo.

Entrambi hanno giocato la loro infanzia a Sant’Ambrogio di Varese per poi dividere le loro strade artistiche e umane.

Salvo ritrovarsi accumunati dall’arte della pittura, da entrambi esplorata ,studiata e praticata da anni, con la progettazione di questa mostra:

NATURE DIVERSE.

Una serie di opere che nella loro apparente incompatibiltà espressiva rappresentano invece due aspetti diversi ma complementari della natura umana:

in uno prevale una componente di tipo classico in cui i vari elementi della composizione si combinano nella continua ricerca di equilibrio e che grazie all’atto pittorico subiscono una sorta di trasmutazione alchemica trasportando i vari elementi in una nuova dimensione, dimensione in cui la razionalità non può essere l’unica chiave di interpretazione.

Dall’altra parte abbiamo le opere di Colombo che predilige l’aspetto giocoso e che attinge in modo magistrale e diretto al mondo fantastico che è parte integrante della sua esperienza artistico-teatrale. A Chicco Colombo riesce il miracolo di “attraversare lo specchio” tenendo per mano il bambino che è in lui e guidandolo tra forme e colori come solo un uomo ironico e spiritoso, umoristico e divertente sa fare.

Insomma due artisti che non solo confrontano la loro arte ,ma che la uniscono approdando al risultato della somma di due sensibilità che come totale da un terzo fattore che fa di questa esposizione un evento culturale e artistico speciale.

Wladimiro Masi e Chicco Colombo