Il neo sindaco Stefania Castagnoli ha nominato la nuova Giunta di Gerenzano

Quattro uomini e una donna, quattro conferme e un nuovo ingresso. È la nuova Giunta comunale di Gerenzano, presieduta dal neo sindaco Stefania Castagnoli, eletta lo scorso 13 giugno e succeduta ai due mandati di Ivano Campi.

Nella mattinata di sabato 18 giugno il primo cittadino ha formalmente assegnato le nomine ai nuovi assessori, componendo ufficialmente la nuova squadra che governerà il paese nel quinquennio 2022-2027, insieme al gruppo di maggioranza Insieme e Libertà per Gerenzano.

LE RICONFERME: Vengono riconfermati in Giunta Emanuele Pini, che sarà anche vicesindaco, e avrà le deleghe a Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici e Attività produttive. Monica Mariotti sarà assessore con delega a Cultura, Sport, Tempo libero e Pari opportunità. Riconfermato assessore anche Dario Borghi con delega alle Politiche attive per il lavoro, Integrazione sociale e Istruzione ed infine Pierangelo Borghi, che curerà le deleghe al Patrimonio, all’Ambiente e al Bilancio.

IL NUOVO INGRESSO: Fa il suo ingresso in Giunta Matteo Albani, nei cinque anni passati consigliere comunale di maggioranza, che curerà le deleghe a Igiene ambientale e Politiche giovanili.

Rimarranno in capo al sindaco Castagnoli le deleghe a Personale, Commercio e Tributi, Polizia locale e Sicurezza. Il sindaco Stefania Castagnoli: «Verranno in seguito definiti anche gli incarichi degli altri consiglieri, relativi ad ambiti che andranno a toccare tutti gli aspetti che sono di competenza del Comune, come ad esempio l’ecologia, le attività commerciali, la manutenzione, i rapporti con le istituzioni scolastiche, la viabilità».