Olio alimentare esausto, arrivano i contenitori per il conferimento nei quartieri di Busto Arsizio

Da oggi, 27 giugno, Agesp mette a disposizione dei cittadini sul territorio comunale di Busto Arsizio, 5 contenitori dedicati alla raccolta dell’olio esausto da cucina prodotto dalle famiglie: si tratta di cassonetti stradali posizionati in adiacenza ai distributori dei sacchetti per la raccolta differenziata / casette dell’acqua, che ricordiamo essere dislocati come segue:

o Piazza F.lli Rosselli (zona Piscine Manara)

o Via Canton Santo (Borsano)

o Piazza San Donato (Sacconago)

o Via Comerio (S.Anna)

o Via F. Meda (Beata Giuliana).

Presso i contenitori l’utenza domestica può conferire olio e grasso alimentari di origine vegetale e animale utilizzati per:

– la conservazione dei cibi in scatola e vetro (es. olio del tonno, carciofi, funghi, condimenti del riso, etc.)

– la frittura e preparazione dei cibi o olio scaduto (es. olio di oliva, di mais, di arachidi, di girasole, burro, strutto, etc.).

Le modalità di conferimento prevedono che, una volta lasciato raffreddare l’olio di frittura, questo sia versato in una bottiglia di plastica (es. bottiglia dell’acqua vuota, bottiglia del latte o di una bibita svuotate e ripulite), così come devono essere scolati in una bottiglia di plastica i vasetti/scatole contenenti cibo sott’olio, e che queste bottiglie ben chiuse vengano poi inserite nei contenitori dislocati in città ed accessibili a tutti.