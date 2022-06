Openjobmetis Varese, campagna abbonamenti tra luglio e settembre

Si aprirà nel mese di luglio la campagna abbonamenti 2022-23 della Pallacanestro Varese che, a differenza delle ultime stagioni, ha scelto di non anticipare l’avvio del tesseramento stagionale al termine del campionato precedente.

La società biancorossa non ha ancora comunicato date e modalità per la campagna ma sta lavorando per allestire tre diverse fasi: le prime due nel mese di luglio e l’ultima a settembre e quindi in avvicinamento alla partenza della Serie A che comincerà nel weekend dell’1-2 ottobre.

L’idea è quella di presentare la campagna abbonamenti nell’ultima decade di giugno così da iniziare la vendita a luglio: la prima parte sarà dedicata ai circa mille abbonati della scorsa stagione (all’incirca quelli che acquistarono il “fan kit” nell’estate 2020 in piena pandemia) mentre la seconda a ridosso delle vacanze agostane sarà a vendita libera. Idem per la fase di settembre.

Secondo quando trapela dalla Enerxenia Arena, i prezzi dovrebbero essere più economici rispetto alla scorsa stagione: l’idea è quella di proporre tagli simili a quelli dell’estate 2019, ovvero dell’ultima campagna abbonamenti “regolare” prima dell’arrivo del coronavirus. Confermate una serie di agevolazioni come quella dedicata ai tesserati del trust “Il basket siamo noi” e quelle destinate alle fasce d’età anche se in questo caso sono ancora da definire i dettagli.