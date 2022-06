Il parroco don Gianni lascia Tradate, arriva don Fabio Turba

Da nove anni parroco di Tradate, don Gianni Cazzaniga, lascerà la comunità di Tradate dal prossimo mese di settembre. A sostituirlo arriverà don Fabio Turba, attuale parroco di Cornaredo e decano di Rho. Lo ha comunicato direttamente il Vicario di Varese, Mosignor Vegezzi, giunto a Tradate nei giorni scorsi per annunciare questo spostamento.

Don Gianni diventerà parroco alla parrocchia “Dio Padre” a Milano 2, presso il San Raffaele. Così ha commentato al Giornale di Segrate la nuova nomina: «Sono felice di questa nuova sfida che mi si presenta. Per la quinta volta nel mio percorso mi trovo a cambiare parrocchia, in un territorio per me nuovo, in cui dovrò in qualche modo ‘cambiare pelle’. Spero di trovare tante persone che abbiano voglia di darmi una mano e di creare una bella comunità».

Da settembre il nuovo parroco sarà quindi don Fabio Turba che attualmente è in carica a Cornaredo e anche decano di Rho. Originario di Acquate di Lecco il 18 gennaio 1962, don Fabio è stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1987 ed inviato come vicario ad Oggiono. Qui è rimasto fino al 1994, anno in cui è diventato parroco di Imberido, frazione di Oggiono. Nel 2001, con la nomina a parroco di Asso, ha assunto il titolo di Monsignore e, nel novembre del 2008, è diventato parroco a Cornaredo. Ora la nuova avventura a Tradate.