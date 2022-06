Passione, dedizione e amore. Va in pensione la maestra Rosanna Botta, la lettera dei genitori

Amore e passione per il proprio lavoro uniti al saper regalare attenzioni come una madre e consigli come una maestra: questo è ciò che rappresenta l’operato della maestra Rosanna Botta, che dopo oltre trent’anni di insegnamento nell’Istituto Comprensivo “B.Luini” di Luino e dintorni va in pensione.

In occasione del raggiungimento di questo importante traguardo un gruppo di genitori ha voluto ringraziarla pubblicamente con una lettera: