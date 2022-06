Rapina con il coltello fuori dal liceo: arrestati due 16enni in Brianza

I Carabinieri di Desio hanno arrestato in flagranza di reato due 16enni residenti in Brianza con l’accusa di tentata rapina aggravata dall’uso delle armi.

I fatti risalgono a qualche giorno fa all’ingresso di un liceo cittadino: i due giovani rapinatori armati di coltello, a pochi minuti dall’inizio delle lezioni, hanno avvicinato quattro 15enni e li hanno intimati a consegnare denaro e smartphone. Uno di loro, preso particolarmente di mira, si è visto puntare la lama alla gola e, nel tentativo di all0ntanarla, è stato sfregiato al volto per fortuna in maniera superficiale (non avrà danni permanenti).

Dopo il contatto, i due gruppi di ragazzi sono scappati: gli aggrediti all’interno dell’edificio scolastico, gli aggressori dalla parte opposta ma la scena è stata vista da altri studenti che hanno raggiunto una pattuglia dei Carabinieri transitata nella zona. Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente iniziato la ricerca dei giovani malviventi i quali, grazie a una descrizione minuziosa da parte dei testimoni, sono stati rintracciati e bloccati nel centro cittadino nonostante un ulteriore tentativo di fuga.

Uno dei due custodiva ancora in un marsupio il coltello utilizzato per l’aggressione mentre la successiva perquisizione informatica sugli smartphone degli arrestati ha permesso di rintracciare foto e video che li ritraevano in atteggiamenti celebrativi con portafogli e telefoni sottratti ad altre persone.

Quello al di fuori della scuola è quindi probabilmente stato solo uno di diversi colpi portati a termine, ma su questo versante le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso, coordinate dalla Procura per i minorenni di Milano. I due giovani rapinatori intanto sono stati trasferiti in una struttura specializzata a Torino in attesa di comparire davanti al giudice.