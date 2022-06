Ritardi ai treni per problemi tecnici tra Milano Centrale e Lambrate

Ritardi alla circolazione ferroviaria, in graduale ripresa, dalle 9.20, fra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare la circolazione ferroviaria, rallentata dalle 6.00, per un inconveniente tecnico all’apparato che regola il traffico della stazione di Lambrate. Si registrano rallentamenti fino a 60 minuti.