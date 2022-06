Ritorno in grande stile per la Fulgor Run a Cairate

Ritorno in grande stile per la Fulgor Run: l’attesa era tanta – dopo due edizioni “ridotte” per Covid – ma è stata assolutamente ripagata. Sono stati ben 1280 gli iscritti per la Fulgor Run 2022 che si è tenuta sabato in un clima di gioiosa festa.

Galleria fotografica La Fulgor Run 2022 4 di 23

Numeri simili all’ultima edizione aperta al pubblico, quella del 2019.

Ma non è solo una questione di numeri: in questa settima edizione la Fulgor Run ha ritrovato pienamente il suo originario spirito giocoso, la musica, i bambini, il ristoro/locanda Tamagnino, il Fulgor Village e in generale il coinvolgimento dell’intera comunità.

Obiettivo raggiunto, dunque, visto che gli organizzatori volevano innanzitutto ripartire da dove avevano lasciato quasi tre anni fa.

Ma anche le novità proposte sono sicuramente ben riuscite.

Molto apprezzata l’ulteriore riduzione nella produzione di rifiuti, con la quasi completa eliminazione della plastica ai ristori.

Al contrario, invece, è ulteriormente aumentata la musica, sia lungo il percorso, sia sul palco al traguardo dove si sono esibiti alcuni noti talenti musicali cairatesi (Anna Bossi, Andrea dei Country Brothers e i Losk in the Bosk), Davide dei Daydream, i Six o’clock e DJ Hermann.

La corsa è stata vinta da Carlo Bonnet tra gli uomini (in 38’36”, nuovo record del percorso) ed Elena Soffia che bissa il successo del 2019 e si conferma regina della Fulgor Run. Riccardo Rossi il primo a completare il percorso breve da 5km.

Come di consueto gli organizzatori destineranno parte del ricavato alle iniziative della sezione varesina dell’AIL e di Cuamm – Medici per l’Africa.