Sabato 18 giugno a Saronno arriva il Running Day

Il Comune di Saranno informa inoltre che saranno “a sosta libera dalle ore 14.30 tutti i posteggi della città esterni all’area interessata dal percorso, anche in zone a disco, a pagamento e residenti ed i parcheggi di piazza Repubblica, via Balaguer, via I Maggio, piazza Mercato, via Volpi, piazza Saragat. Restano a pagamento quelli di via Pola, via Ferrari e via Milano”.