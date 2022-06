SatiVa Parade 2022: il dissenso arrivato anche in consiglio comunale

La SatiVa Parade 2022, evento antiproibizionista organizzato da SatiVa Collective, tenutosi nel pomeriggio di domenica 5 giugno in Piazza della Repubblica a Varese, ha fin da subito fatto molto discutere arrivando anche tra i punti all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale di martedì 7 giugno.

La parata, organizzata per chiedere la legalizzazione della cannabis, ha scatenato numerose reazioni, primo tra questi il consigliere comunale Stefano Clerici che, prima di muovere le proprie argomentazioni contrarie nel corso del consiglio comunale, si è sfogato attraverso i social con un post: “Una manifestazione di tossici regolarmente autorizzata dal Comune di Varese. Musica techno, canne, alcool a fiumi e pasticche di ogni genere. Giustamente in piazza Repubblica: dal produttore al consumatore, a km0. Se questo è il futuro che volete per i nostri figli, sarà guerra”.

Il collettivo organizzatore non ha tardato a controbattere alle accuse, attraverso un comunicato stampa. Nel comunicato SatiVa Collective si dichiara apartitico, chiedendo che il corteo non venga utilizzato come mezzo per screditare l’amministrazione comunale e rivendicando il diritto di manifestare: “È sancito dalla Costituzione Italiana e come abbiamo spiegato una marea di volte questo è il nostro modo di protestare: in maniera pacifica e festosa, facendo della musica la nostra arma!”.

Gli organizzatori si sono difesi: “Ci teniamo a precisare che durante la manifestazione la collaborazione con le forze dell’ordine presenti è stata costante e non si sono registrati disordini, interventi sanitari del 118, risse e danni a cose o persone: semplicemente un fiume di persone felici di protestare ballando anche sotto il diluvio, per farsi sentire e, perché no, anche schernire, chi del proibizionismo ne fa una bandiera”