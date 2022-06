“Ho sognato di angoli oscuri”, a Lavena Ponte Tresa il nuovo progetto di artaeriahub

Inaugura sabato 11 giugno “Ho sognato di angoli oscuri”, la prima personale del duo artistico MAalex formato da Alessia Fallica e Martina Pizzigoni. La mostra è caratterizzata da un’indagine sul processo di integrazione tra arte e installazione, nel quale l’elemento espositivo non si genera in uno spazio fisico ma in una serie di devices che permettono al visitatore di approcciarsi autonomamente alle opere d’arte. Il percorso espositivo, infatti, ispirato alle riflessioni di Brian O’Doherty sul concetto di white cube, si snoda attraverso molteplici varietà di formati espositivi tra videoarte e lavori fotografici. Il processo ideativo, nato in seguito alle contingenze della quarantena, si avvicina al concetto di liminale: soggetti conosciuti, soliti, usuali trasmettono una sensazione di straniamento, di distanza dalle persone e dai luoghi raffigurati, tali da diventare a tratti enigmatici e oscuri.

Ho sognato di angoli oscuri fa parte di Confini, un programma espositivo di artæría hub con il quale l’associazione ha vinto il bando ART per la stagione espositiva 2022 del Comune di Lavena Ponte Tresa. Un progetto nel quale gli artisti sono indirizzati a uscire dai propri schemi: sociali e geografici, fisici e immateriali, reali e immaginari, attraverso l’opportunità di esprimersi liberamente e interpretare il tema come nuovo punto di ispirazione.

La mostra, aperta fino al 22 luglio 2022, è stata realizzata grazie alla sponsorizzazione tecnica di Va.Ro Costruzioni SA e alla donazione della farmacia Dr. Luigi Zocchi. L’Antica Rimessa del Tram è aperta, con ingresso libero, nei seguenti e giorni orari: venerdì (15:00-18:00); sabato (10:00-16:00), domenica (10:00-12:00).

Alessia Fallica (Lecce, 1998). Durante il Liceo Artistico ha già diverse occasioni per esporre in collettive organizzate nell’ambiente studentesco. Nel 2016 partecipa al workshop creativo Ammirato Culture House nel quale conosce l’artista russa Gluklya (Biennale di Venezia 2015). Studia all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel corso di Arti Multimediali e Nuove Tecnologie per l’Arte, attraverso il quale nel 2020 collabora alla regia del Sogno di Scipione prodotto dalla Fondazione Teatro La Fenice. Attualmente lavora con lo studio milanese di arte multimediale Tokonoma Studio.

Martina Pizzigoni (Bergamo, 1998). Diplomata in arti figurative, studia Nuove tecnologie per l’Arte all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 2019 vince una borsa di studio per il TU Dublin – Digital Institute of Technology di Dublino grazie al quale ha la possibilità di relazionarsi con panorami internazionali. Nel 2021 lavora con lo Studio Azzurro, gruppo pionieristico di ricerca artistica che dagli anni Ottanta esplora i linguaggi delle nuove tecnologie. Oggi collabora come Art projects developer con lo studio dell’artista multimediale Yuval Avital.

artæría hub ha come fine principale quello di investire e credere nelle doti dei giovani artisti emergenti attraverso l’organizzazione di eventi espositivi. Nata a Milano nel 2020, è iscritta all’Agenzia delle Entrate come associazione culturale da febbraio 2022. Diversi i progetti espositivi realizzati, tra i quali si ricorda il palinsesto Pareti D’Arte: 10 mostre che uniscono Milano, Varese, Aquileia e Grado, e che inseriscono l’arte nell’ambiente quotidiano, valorizzando attraverso la cultura, luoghi di libera fruizione scardinati dai vincoli istituzionali. Da maggio 2022 gestisce lo spazio Antica Rimessa del Tram nel Comune di Lavena Ponte Tresa (VA).