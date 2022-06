Solidarietà e Progresso sulla mensa alle Rodari di Fagnano: “Bravi sindaco e assessore”

Segnali di distensione da parte dell’opposizione dopo le parole di ieri del sindaco di Fagnano Marco Baroffio che a sua volta aveva riconosciuto alle minoranze di aver seguito il suggerimento sui bandi Pnrr per il finanziamento della mensa alle scuole Rodari (che ha ottenuto per una cira di 826 mila euro). Paolo Carlesso, capogruppo di Solidarietà e Progresso, ha commentato la notizia del finanziamento così:

«Bravo il sindaco che alla fine ha creduto nel progetto e ha dato ascolto alle insistenti istanze di noi minoranze per realizzare la mensa alle Rodari. Brava l’assessore Michelon che alla fine ha avuto il coraggio di ricredersi e di cambiare idea sulla necessità della mensa che a novembre scorso escludeva. Ora bisogna lavorare velocemente e molto per finalizzare l’obiettivo: il progetto va migliorato ed inoltre ci sono questioni tecniche amministrative da risolvere per riuscire a conseguire il risultato. Se vorranno ascoltarci, noi mettiamo a disposizione tutte le nostre competenze, come sempre».