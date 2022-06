Spiagge promosse e bocciate del Lago Ceresio: ecco dove fare il bagno

Abbiamo redatto questo elenco consultando i punti di prelievo monitorati sul Portale Acque del Governo. I campionamenti vengono fatti ad inizio stagione e aggiornati durante tutta l’estate. Le acque del Ceresio sono molto buone in generale e ci sono svariati luoghi da podio. Ma anche qualche maglia nera, purtroppo. Vediamo insieme quali:

Quattro lidi dalle acque “eccellenti”

Sono ben quattro le spiagge che dal punto di vista delle analisi delle acque si aggiudicano i pieni voti, di cui una sulla sponda Varesina:

Montelago, Brusimpiano VA

Con un ingresso a lago pratico, un bel prato dove è anche possibile noleggiare ombrelloni, sdraio, kayak e consumare pranzi, aperitivi, gelati al chiosco presente sul lido, la spiaggia di Montelago di Brusimpiano è senza dubbio la migliore per servizi e qualità delle acque. Pochi metri prima, sempre lungolago, anche un bel parchetto per i bimbi. Perfetta per una giornata di tuffi, relax, divertimento.

Sponda Comasca:

Lido di Campione, Campione d’Italia

Parco San Marco, Porlezza

Lido di Osteno, Claino con Osteno

Valsolda, CO

Ad eccellere in realtà anche un quinto punto, cioè Santa Margherita di Valsolda, sempre nel comasco, un insieme di poche case disabitate la maggior parte dell’anno e poste curiosamente sulla sponda opposta del lago rispetto al resto del comune. Per arrivarci non ci sono strade né sentieri, si può solo in barca (privata, non ci sono battelli). Si trova sotto la Valle d’Intelvi ed è una zona davvero selvaggia e difficilmente raggiungibile.

A Lavena Ponte Tresa la qualità è “buona”

Per il secondo anno consecutivo a Lavena Ponte Tresa si festeggia la balenabilità, ottenuta dopo anni di interventi che hanno risolto le criticità che affliggevano le sue sponde. Ora il bel lungolago, anche quello recentemente restaurato, offe la possibilità di un tuffo rinfrescante. Troverete chioschetti, parchi giochi per i più piccoli, la possibilità di noleggiare tavole sup e pedalò, oltre che campeggi e ristoranti. Tutto sulla passeggiata lungolago che in un paio di chilometri collega il centro di Ponte Tresa con lo stretto di Lavena, chiamata anche “Sentiero dell’Arte” grazie alle numerose installazioni artistiche presenti.

A Porto Ceresio dipende dai punti

Lasciandosi la stazione Trenord alle spalle e prendendo il lungolago verso destra, direzione Brusino Arsizio CH, si incontrano dopo alcune centinaia di metri diverse spiaggette: qui è possibile fare il bagno, non vi sono ordinanze di divieto, non vi sono fiumi che arrivano a lago creando problemi, e ci si può concedere un tuffo ristoratore.

Che invece ci siano problemi alla foce del torrente Bolletta, è purtroppo cosa nota da anni. Il problema è che questo torrente scorre da Arcisate fino a Porto Ceresio, passando da Cuasso, e non sono isolati i casi di sversamenti e/o inquinamento delle sue acque.

Acqua eccellente ma balenazione vietata per precauzione in tutta la zona della foce del torrente Bolletta

Per questo motivo, presso la spiaggia “Lido Ceresio”, con tutta l’area che dal fronte stazione si estende alla sinistra guardando il lago, il bagno resta vietato nonostante le analisi di questa stagione (quindi 2022), classifichino le sue acque come “eccellenti”, forse anche a causa della stagione siccitosa che fa sì che le acque “sporche” del Bolletta fatichino ad arrivare a Lago.

Non si può fare affidamento a quanto arriva dal Bolletta, quindi la balneazione resta interdetta. Vi terremo aggiornati sul fronte, monitorando di tanto in tanto i dati sul Portale Acqua del Governo.

Al Lido di Porlezza la sufficienza

Proprio alla punta più a Nord del Lago Ceresio si trova Porlezza, qui parte anche una ciclabile che collega il Ceresio al Lago di Como. Lungo la riva c’è un parco con tanti alberi e una spiaggia a prato ampia e perfetta per le famiglie, con posteggio alle sue spalle. Vi sono giochini per i bimbi, bar e chioschetti, un campeggio e la possibilità di noleggiare kayak, sup e pedalò. Peccato la qualità delle acque arrivi però al “sufficiente”, fermo restando la balneabilità.

