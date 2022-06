Fuori strada con l’auto dopo il malore, 58enne deceduto a Fagnano Olona

Un malore, l’auto che finisce fuori strada, la corsa in ospedale e poi il decesso. Non c’è stato niente da fare per un 58enne che questa mattina (giovedì), attorno alle 6, stava percorrendo via Zara a Fagnano Olona quando, improvvisamente, è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo della vettura, facendolo finire contro un ostacolo a lato strada.

A nulla è servito l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica che hanno tentato di salvargli la vita con una corsa all’ospedale di Busto Arsizio. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione di Fagnano Olona.