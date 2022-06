Torna a Bisuschio il camp estivo “Il giardino dei talenti”

Un Talent Camp rivolto a ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 16 anni per far conoscere loro il potere della comunicazione, per avvicinarli alle tecniche del teatro e delle altre arti espressive e portarli alla ricerca del proprio modo di raccontare, del proprio stile narrativo.

I ragazzi che parteciperanno al Giardino dei Talenti avranno modo di avventurarsi nell’affascinante mondo del raccontare, del comunicare e, prima ancora, dell’ascoltare le storie dell’altro.

ATTIVITA’

Il programma prevede giornate di lavoro intensive (9:30/13.00 -pausa pranzo- 14:00/17:30), con l’obiettivo di un momento di restituzione finale aperto alle famiglie nella giornata del 29 luglio.

In base al meteo, verrà dedicata inoltre una giornata a un trekking nei dintorni a cura di una guida ambientale. Durante questa escursione i ragazzi avranno modo di vivere un’esperienza formativa in mezzo alla natura.

Materiali necessari

Quaderno, penne, calze antiscivolo (per le attività indoor), abbigliamento adatto per le attività outdoor, pranzo al sacco. Per chi vuole: macchina fotografica, telecamera, strumenti musicali

COSTI

Una settimana: 90 euro

Due settimane 180 euro

La quota comprende materiale di lavoro, merenda a metà giornata, assicurazione, protocollo covid19

I FORMATORI

I ragazzi saranno accompagnati in questo percorso da:

Andrea Gosetti = Teatro e Coordinamento Artistico

Samuele Bogni = Videomaker

Sarah Leo e Massimo Testa = Musica tradizionali Silvia Sartorio = voce

DOVE

Il camp si svolgerà presso il Teatro San Giorgio di Bisuschio.

Il Territorio

Oltre al teatro, anche il territorio diventerà palcoscenico per le attività con attività in luoghi non convenzionali. Questo per permettere ai giovani di riscoprire il proprio territorio.