Trattore in fiamme nella campagna di Brebbia

Trattore in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri a Brebbia. La foto ci è stata inviata da un lettore che era presente sul posto. Ad andare a fuoco una macchina agricola utilizzata per falciare il fieno, attività che in questo periodo è in pieno svolgimento. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri nella zona di campagna del paese, vicino al crossodromo. Non si registrano segnalazioni di feriti o danni particolari oltre a quelli che ha interessato i macchinari.