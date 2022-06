Tre frazioni di Mornago coperte dal defibrillatore grazie alla donazione di Avis

Anche il Comune di Mornago grazie all’Avis sovracomunale di Daverio ha i defribillatori portatili. Sono collocati nelle frazioni di Crugnola, Montonate e Mornago. «Ogni anno, in Italia, circa 60.00 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco…» è quanto ha affermato il presidente dell’Avis, De Boni Luciano, durante la festa della Repubblica che si è tenuta a Mornago. Sono parole che fanno riflettere e ci fanno considerare l’importanza delle prime manovre di soccorso quali le compressioni toraciche esterne e l’utilizzo dei defribillatori portatili. Sono azioni che ogni cittadino formato può effettuare in attesa dell’arrivo dei soccorsi medici e che possono salvare chi viene colpito da un arresto cardiaco.

«Avis, oltre alla promozione della donazione del sangue –prosegue De Boni – annovera tra i propri obiettivi anche la promozione dell’informazione dell’educazione sanitaria» . Per questi motivi, il Consiglio Direttivo di Avis Sovracomunale di Daverio, ha consegnato, proprio in occasione della festa della Repubblica, 3 defribillatori a favore dei cittadini del Comune di Mornago e a breve, altri defribillatori saranno posizionati nei comuni di Casale Litta, Crosio, Daverio e Galliate. Naturalmente sarà necessario promuovere corsi di educazione sanitaria per formare i cittadini ad un uso corretto dei dispositivi elettromedicali e ciò sarà possibile grazie ad azioni di collaborazione con gli enti presenti sul territorio.

«Queste sono iniziative lodevoli – afferma il Sindaco Tamborini – che meritano tutto il nostro riconoscimento. Essere attenti alla salute dei cittadini è un importante atto orientato alla prevenzione di situazioni di rischio e di malessere fisico».

Doverosi sono i ringraziamenti sinceri a tutto il Consiglio Direttivo di Avis Sovracomunale di Daverio e al suo Presidente.