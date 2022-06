In treno storico verso i laghi lombardi

Proseguono anche nei mesi estivi gli appuntamenti con i treni storici della Fondazione FS promossi dall’assessorato alle Infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia.

Domenica 26 giugno e 3 luglio, torna il Lario Express, il treno storico che collega Milano con le sponde del lago di Como. La partenza del treno è in programma alle ore 7.50 da Milano Centrale; previste fermate intermedie nelle stazioni di Monza (8.18), Lissone-Muggiò (8.31), Desio (8.35), Seregno (8.42), Como San Giovanni (9.17), Cantù (9.57), Brenna-Alzate (10.10), Anzano del Parco (10.18), Merone (10.28), Casletto Rogeno (10.38), Molteno (10.47) con arrivo a Lecco alle 11.25.

Per il treno di domenica 3 luglio, sarà possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale che comprende il viaggio in treno fino a Como e il percorso sul battello storico “Concordia” da Como a Lecco via Bellagio. Il biglietto integrato è disponibile per partire dalle stazioni di Milano Centrale, Monza, Lissone, Desio e Seregno, selezionando come destinazione la fermata di Lecco Lago.

I viaggiatori, arrivati nella stazione di Como San Giovanni, saranno accompagnati all’area di imbarco presso il molo di Piazza Cavour, dove alle ore 10:20 partirà il battello. Alle ore 12.00 si giunge a Bellagio, splendida località fra le più note affacciate sul lago, da cui si riparte alle ore 14.10 alla volta di Lecco. In alternativa, i soli viaggiatori che salgono a Como avranno la possibilità di effettuare il tour verso Lecco in treno e il ritorno a Como sul battello storico. In questo caso è necessario selezionare come destinazione la fermata di Como Pontile. Il treno di ritorno per Milano partirà alle ore 17.30 da Lecco (20.03 da Como San Giovanni) con arrivo a destinazione previsto per le 21.10

Domenica 10 luglio viaggerà invece il treno storico Colico Express che attraversa alcune delle città più caratteristiche della Brianza. La partenza è programmata da Milano Centrale alle 9.05; previste fermate intermedie nelle stazioni di Sesto San Giovanni (9.13), Monza (9.26), Villasanta Albiate (10.29), Besana (10.44), Costa Masnaga (11.01), Molteno (11.09), Oggiono (11.18), Lecco (11.41), Mandello del Lario (11.57), Varenna Esino (12.27), Bellano – Tartavalle Terme (12.40), Dervio (12.47) e arrivo a Colico alle 13.

Giunti presso la destinazione prescelta i passeggeri potranno trascorrere il tempo a disposizione visitando le attrazioni culturali del territorio oppure effettuare un tour del lago con il servizio di navigazione e raggiungere altre località come ad esempio Bellagio o, partendo da Varenna, Menaggio.

Il treno di ritorno per Milano partirà da Colico alle ore 15.25 con arrivo a destinazione alle 19.32.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulla pagine ufficiali della Fondazione FS sui principali social network. I biglietti per viaggiare a bordo de i treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita Trenitalia, tradizionali e telematici.