Chi ha visto Gisella? A Vedano Olona si cerca un giovane pitone reale in fuga

Per chi teme i serpenti non è una buona notizia. A Vedano Olona si sta cercando un giovane esemplare di pitone reale di nome Gisella, fuggito dalla sua teca, e che da un paio di giorni si aggira nella zona di via monsignor Trezzi. O almeno è qui che è stato avvistato ieri sera, attorno a mezzanotte, nei pressi del deposito del fiorista.

I proprietari del rettile, regolarmente dichiarato e detenuto, lo stanno cercando ovunque. Chi dovesse avvistarlo pregato di chiamare Erich al numero 327 674 9169 oppure Sarah 349 3989147.

Ovviamente sulla pagina Facebook del paese si è scatenato un vivace dibattito tra chi, terrorizzato alla sola idea di incontrarla, minaccia di schiacciare la povera pitonessa con la macchina, e chi è giustamente preoccupato per l’incolumità di Gisella.

Questo pitone, assicurano i proprietari, non è pericoloso, non ha un morso velenoso e arriva al massimo ad un metro e mezzo di lunghezza. E’ detto anche “pitone palla” per via della posa caratteristica che assume se disturbato, nascondendo la testa tra le spire. Gisella, inoltre, è un esemplare giovane, che non ha ancora raggiunto l’età adulta e dunque la sua massima dimensione. Inoltre il pitone reale ha un carattere timido e difficilmente si mostra aggressivo.