Il XLV Palio dei Castelli presenta la mostra “I Cardinali di Milo”

Venerdì 1 luglio alle ore 18.30 nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi) si inaugurerà la mostra personale “I CARDINALI” del pittore maestro Milo. Inserita nel programma del XLV edizione del Palio dei Castelli, la mostra è stata organizzata da Pro Loco Castiglione Olona per presentare l’artista, autore del Pallium 2022.

In occasione del VI Centenario di fondazione della Collegiata e del Borgo di Castiglione Olona, la storica dimora del Cardinal Branda Castiglioni (1350-1443) ospiterà 20 opere d’arte realizzate dal pittore pugliese, dedicate al mondo dei “Cardinali” e fortemente interpretate dal tipico stile del maestro Milo, fatto di cromatismi intensi che fondono lo stile figurativo con quello astratto.

Nato a Barletta nel 1941, Milo Lombardo si approccia all’arte sin da ragazzo come figurativo classico formandosi all’Accademia di Nudo Classico del Castello Sforzesco. Fortemente ispirato dagli artisti e dalle correnti attive a Milano, Milo intraprende il suo personale percorso artistico che lo porterà a mutare il suo stile verso una sorta di astrattismo figurativo moderno, dove figure riconoscibili si fondono nelle forme, nelle linee e nei colori colori accesi, generando un originale “Cromatismo Mediterraneo”. Il maestro Milo vanta all’attivo circa 400 mostre personali in Italia e all’estero. Le sue opere sono presenti in numerosi musei e fondazioni e recentemente “Abbraccio dei due Papi” è stata inserita nella collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani.

Per l’occasione sarà eccezionalmente esposto all’interno del percorso della mostra anche un ritratto di Papa Pio VII realizzato dal maestro Pietro Labruzzi (1739-1805), rarità pittorica che permette di creare una sorta di passaggio di scettro artistico, storico e pittorico che da Masolino da Panicale al Maestro Milo unisce idealmente 700 anni di arte, mescolandola al magnifico Borgo di Castiglione Olona e ai suoi celebri palazzi e monumenti.

Inserita nel percorso di visita del Museo Branda Castiglioni (ingresso € 3.00, ridotto € 2.00, libero castiglionesi e valido anche per il Museo Arte Plastica) la mostra, patrocinata dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura, sarà visitabile fino a domenica 24 luglio 2022.