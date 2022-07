Al parco giochi di Cunardo con diverse attività per i più piccoli

Vieni a giocare con noi? L’iniziativa è dell’amministrazione di Cunardo dal titolo “Con i bambini sul lago” che per l’estate organizza una serie di appuntamenti per i bambini da 0 a 3 anni nel parco pubblico. Un’occasione per giocare, socializzare e stare insieme. Verranno organizzate dalle attività adatta ai più piccoli.

Gli appuntamenti sono al Parco di Via Rimembranze e stati organizzati per il mattino dalle 9 e 30 alle 11 e 30 i seguenti giorni: 7, 14, 21, 28 luglio e 5 e 12 settembre. Ad agosto, il 31, dalle 15 e 30 alle 17 e 30.

Per informazioni: 348.6247816 e bambini.sul.lago@coopeurelìka.it