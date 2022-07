Alessandra Malini lascia il consiglio comunale di Sesto Calende

Ringrazio anche il capogruppo Colombo, il presidente Ceron e i consiglieri Caielli e Tollini per la disponibilità ricevuta nel collaborare e tutti gli altri consiglieri ed assessori con i quali ho avuto modo di avere scambi corretti e cordiali.

Un ringraziamento va chiaramente anche ai dipendenti comunali ed in particolare ai referenti dei servizi con i quali mi è capitato maggiormente di interagire, alcuni dei quali operano con grande passione e dedizione. Anche in questo caso vorrei però cogliere l’occasione per ricordare che il consigliere di minoranza si muove con l’intento di migliorare le cose, pertanto sarei felice se si decidesse, nell’ottica di un miglioramento continuo, di impostare un rapporto tra uffici e consiglieri chiaro ed uniforme, che inviti a dare una certa priorità nel fornire risposte tempestive ed esaustive, anche senza attendere il termine ultimo (ed oltre) di risposta.

Ringrazio, naturalmente, Simone Danzo e prima di lui Fabio Bertinelli e tutti i membri del gruppo Sesto 2030, che non conoscevo fino a 3 anni fa e che posso assicurare essere tutte persone di grande spessore e con grande voglia di fare bene per la nostra cittadina. Siamo di idee e sensibilità diverse e l’esperienza all’interno di questo gruppo civico mi ha ridato fiducia nella società, mostrandomi che quando si lavora tutti per lo stesso scopo (per migliorare la vita dei propri concittadini e cercare di proporre nuovi stili di vita in cui si crede) nonostante i diversi modi di fare ed anche le incomprensioni, è possibile trovare una linea comune, arricchita proprio dalle idee diverse e dunque più completa.

Sono stata veramente onorata di rivestire in particolare il ruolo di capogruppo e consiglio col cuore a tutti i cittadini che volessero impegnarsi per la propria città, di entrare in contatto con Sesto 2030 perché è realmente un’esperienza civica e sincera che non opera per interessi personali. Per tutti si saprà trovare un posto in cui poter esprimere le proprie idee e portare avanti le proprie iniziative.

Ringrazio, infine, ma non certo ultimi per ordine di importanza, i cittadini sestesi, quei “44 gatti” che hanno creduto in me dandomi il loro voto e tutti quelli che mi hanno contattato per esporre problematiche, evidenziare criticità, avanzare proposte: continuate a farlo perché io continuerò a lavorare, anche se non in consiglio direttamente.

Le mie dimissioni, come ho anticipato, sono legate a motivi personali, dovuti ad una necessaria riorganizzazione del mio tempo a seguito di importanti vicissitudini che hanno interessato la mia vita ma rientrano anche in una decisione di gruppo: Sesto 2030 è una realtà nuova in cui non militano politici di professione o con esperienza. Ci siamo tutti messi in gioco da cittadini “semplici” e giacché vogliamo continuare la nostra esperienza per essere sempre più incisivi nella politica sestese, crediamo sia importante riuscire a far immergere nella realtà amministrativa più persone possibili, nel rispetto dell’espressione del voto e delle tempistiche utili per poter operare con cognizione di causa in consiglio comunale.

Per questo mi sostituirà un altro consigliere, al quale auguro, insieme a Simone Danzo, un buon lavoro.

Nella speranza di poter ritornare a questa esperienza in futuro, rinnovo comunque la mia disponibilità a continuare a collaborare con chiunque ne abbia il desiderio, per cercare di rendere la nostra Sesto Calende più vivibile, più solidale, più bella e più orientata al futuro.

Cordiali saluti e buon proseguimento di lavoro a tutti.