Approvata la variazione del bilancio regionale per agevolare chi non ha pagato il ticket sanitario

Rinviare a fine anno il pagamento del ticket sanitario e della sanzione prevista. È ciò che prevede la mozione, presentata dal Presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti, e approvata dal consiglio regionale. Si prevede anche una sorta di condono per quanti decidano spontaneamente di regolarizzare la propria posizione e pagare il ticket per il quale non avevano la esenzione.

La mozione è stata approvata nel corso dell’assestamento di bilancio e riguarda innanzitutto circa 80.000 persone a cui è arrivata l’ingiunzione di pagamento della sanzione o il verbale di mancato pagamento da parte della propria ATS nel corso di quest’anno. La variazione permette di far slittare a fine 2022 l’obbligo di pagamento invece verrà considerato solo il pagamento del ticket ma senza sanzione né interessi per coloro che, ad oggi, abbiamo ricevuto solo il verbale di accertamento del ticket non pagato. Anche in quest’ultimo caso il pagamento potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2022. Nella mozione , infine, viene anche offerta una via per regolarizzare la propria posizione senza costi aggiuntivi per coloro che si presentano spontaneamente senza attendere il verbale di accertamento. In quest’ultimo caso di “ravvedimento operoso” , l’utente può richiedere alla propria ATS di pagare solo il ticket della prestazione. La misura è stata pensata anche per alleggerire il carico di attività di accertamento negli uffici preposti delle diverse Ats.

«Un risultato importante in un periodo particolarmente difficile e segnato dalla crisi economica che grava su centinaia di famiglie lombarde – commenta Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone e primo firmatario dell’emendamento.

«Alle bugie del PD noi rispondiamo con i fatti, dando risposte concrete per migliorare la situazione delle persone fragili, che in questo momento hanno enormi necessità» Ilm commento di Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier che aggiunge.

In questi giorni, secondo i due esponenti della Lega, sono circa 80.000 gli utenti che hanno ricevuto l’ingiunzione di pagamento o il verbale di accertamento : «L’emendamento – spiegano i due leghisti – permette nel 98% dei casi di pagare il dovuto senza la sanzione amministrativa e nel restante 2% di avere fino alla fine dell’anno per regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Vogliamo diminuire la burocrazia e nello stesso tempo favorire il recupero di quanto realmente dovuto dagli utenti senza la pressione di sanzioni amministrative particolarmente significative. Una boccata d’ossigeno resa possibile grazie alla virtuosità di bilancio di cui gode Regione Lombardia. Abbiamo i conti in ordine e siamo la prima regione ad attuare un potenziamento della medicina del territorio senza precedenti, con 800 milioni di euro di risorse proprie. Oltre agli investimenti strutturali e che guardano al futuro, ci stiamo impegnando anche in iniziative importantissime per i nostri cittadini e questo emendamento ne è una dimostrazione” chiosano Monti e Cecchetti.