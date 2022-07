Ats Insubria cerca tra assistenti sanitari e un falegname

ATS Insubria – Agenzia di Tutela della Salute – Varese e Como – cerca tre assistenti sanitari – categoria D e un falegname categoria BS.

L’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di tre incarichi a tempo determinato, della durata massima di otto mesi, di collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario (categoria D) scade il 22 luglio 2022, mentre l’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato, della durata massima di otto mesi, di operatore tecnico specializzato – falegname (categoria BS) scade il 5 agosto 2022.