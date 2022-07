Auto ribaltata, traffico in tilt sulla statale della Malpensa

Schianto sulla statale 336 poco prima delle 7 di questa mattina lunedì 18 luglio. dalle prime informazioni un’auto si è ribaltata nel tratto fra Casano Magnago e Busto Arsizio.

Un uomo di 26 anni è rimasto ferito e sul posto sono sopraggiunti mezzi dei vigili del fuoco di Varese e della Polstrada di Varese.

Le condizioni del ferito sono in via di valutazione da parte dei sanitari: il 118 ha inviato sul posto un mezzo della croce rossa italiana di Busto Arsizio chiamata in codice giallo.

L’incidente ha bloccato il traffico in direzione innesto A-8: lunghe code nel tratto interessato e forti rallentamenti nell’altro senso di marcia per curiosi.