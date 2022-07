Basta alle chiamate dei call center anche sui cellulari: ecco come fare

E’ attivo da oggi, mercoledì 27 luglio, il nuovo registro delle opposizioni che permette di “bloccare” le chiamate pubblicitarie dei call center anche sui cellulari.

Il nuovo registro amplia le prerogative del primo registro delle opposizioni, attivo dal 2010, permettendo agli utenti di impedire alle società di telemarketing di contattarli senza esplicita autorizzazione. Un passo avanti, nella tutela della privacy (e della tranquillità) di tutti noi, ma non mancano dubbi, ad esempio sui call center che operano in modo non legale oppure su quelli che chiamano dall’estero.

Per aderire è sufficiente iscrivere gratuitamente al Registro il numero di cui si è intestatari per annullare i consensi alla pubblicità precedentemente rilasciati. L’iscrizione al registro annulla anche i consensi per la cessione a terzi dei propri dati, motivo per cui spesso il cittadino non conosce chi può contattarlo né verso chi esercitare direttamente il proprio diritto di revoca.

La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate (dette “robocall”). Una volta iscritto il numero nel RPO, si potranno ricevere solo chiamate di telemarketing dai soggetti con i quali il cittadino ha un contratto attivo o cessato da non più di 30 giorni (per esempio i propri gestori delle utenze telefoniche o energetiche

Chi ha cercato di cogliere la palla al balzo e già questa mattina presto si sarebbe iscritto al nuovo registro, ha avuto però un’amara sorpresa, trovando il sito non ancora funzionante. Una situazione che si è risolta nel corso della mattinata.

Vediamo dunque come ci si può iscrivere al nuovo registro delle opposizioni.

E’ possibile iscriversi al registro, comunicando i numeri di telefono a cui non si vuole essere contattati, con diversi mezzi:

via telefono, chiamando il numero verde 800 265 265

con lettera raccomandata via fax allo 06.54224822

via e-mail, scrivendo a abbonati.rpo@fub.it

sul sito https://registrodelleopposizioni.it/

Le telefonate diventeranno illegali entro massimo 15 giorni dall’iscrizione al registro: qualora le chiamate “moleste” continuassero, il cittadino potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.

Il nuovo Registro introduce anche regole a tutela del consumatore: chi fa la telefonata commerciale deve ora rendere visibile il numero chiamante e indicare agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati.