Il Black & Blue Festival riparte a Varese: tre giorni di grande musica a ingresso libero

Cominciano venerdì 29 luglio alla tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese gli attesi tre giorni a ingresso libero del Black & Blue Festival.

L’antefatto è questo: i Superdownhome, esplosivo duo italiano che nel 2020 si sta facendo breccia nella scena internazionale del rock-blues, reduce dal tour con Fantastic Negrito e dalla pubblicazione dell’album ‘Blues Case Scenario’ (Slang Music/Warner Music Italy), a cui hanno partecipato giganti quali Charlie Musselwhite e Popa Chubby, non accenna a placare la vena creativa e ritorna in studio per registrare un singolo nientemeno che con delle leggende del British-blues: Dennis Greaves e Mark Feltham dei Nine Below Zero.

La registrazione di quel vecchio brano di Otis Rush sarà il seme che farà nascere questo tour 2022 che sarà ospitato anche a Varese dopo le apparizioni a Pistoia Blues, a Trasimeno e al Vallemaggia Magic Blues.

Il concerto inizia alle 21.30, l’ingresso è libero ma già dalle 18.30 sarà attivo il baretto del TumiTurbi che offrirà anche un dj set di Vigor degli Otierre.

Il festival poi continua sabato 30 con l’esibizione del grande chitarrista genovese Paolo Bonfanti e domenica 31 con le atmosfere da vecchio west del cantautore country Todd Day Wait.