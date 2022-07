Brambilla chiede più sicurezza per il parco dei Giusti di Samarate

Durante il consiglio comunale di lunedì 25 luglio il consigliere Maurizio Brambilla (Lega) di maggioranza presenterà una mozione per chiedere sicurezza e manutenzione al parco dei Giusti di San Macario, quartiere di Samarate.

Il fatto che a presentare una mozione sia un consigliere di maggioranza può essere indicativo per la certezza che l’amministrazione Puricelli sta vivendo un momento di crisi interna, ormai da fine 2021: Brambilla, infatti, insieme al consigliere della Lega Claudio Verga ha più volte manifestato dissenso dalla maggioranza, per esempio astenendosi sul piano Opere pubbliche lo scorso autunno, mentre erano assenti nel consiglio comunale di fine giugno, quando si è votato il bilancio in ritardo di sei mesi.

Lo stato del parco dei Giusti

La richiesta del consigliere è volta a rendere consapevole l’amministrazione dello stato di “degrado, sporcizia e abbandono che sta prendendo piede nel parco di San Macario, ma che si sta riversando anche in tutte le altre aree ad uso pubblico dislocate nel territorio”. Il consigliere del Carroccio, infatti, nel documento depositato lamenta alcuni episodi di incinta che hanno contrassegnato il parco, a partire da uno dello scorso aprile in cui alcune persone sono entrate nel parco attraverso una porta ammalata “intraprendendo atti di inciviltà verso il patrimonio pubblico”.

Il fatto si è ripetuto diverse settimane dopo, quando alcuni ragazzi che non frequentano l’istituto di via Papini si sono intrufolati nel parco e hanno disturbato gli studenti e le classi delle scuole medie.

Visto che lo scorso aprile al parco è stata aggiunta una nuova area giochi con il campo da basket e di una scultura in ricordo della Libertà che “hanno riqualificato ulteriormente il ruolo”, Brambilla sottolinea l’importanza, per strutture di questo tipo, di “controlli periodici e una cura costante del verde”. In particolare, il parco soffre di incuria e inciviltà, di “mancati interventi programmati di pulizia” e della mancanze di “sicurezza oggettiva”.

Le richieste per maggiore sicurezza

Pertanto, nella mozione si legge che si vuole impegnare il sindaco e la giunta a “destinare i fondi necessari per la manutenzione straordinaria del parco”: una nuova recinzione sul perimetro del parco e delle scuole medie, nuovi cestini, la manutenzione o la sostituzione delle panchine, la sistemazione e riassetto del verde, nuove potature e videosorveglianza.