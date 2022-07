A Capolago un corso di primo soccorso veterinario

Mercoledi 27 luglio 2022 alle ore 20.45 la Cooperativa di Capolago, organizza presso l’oratorio di Capolago (Via del Gaggio 2) un corso di primo soccorso veterinario tenuto da due veterinarie professioniste.

Parcheggio presso la scuola elementare Francesco Baracca, sia in via del Gaggio numero 9.

Ingresso gratuito, per chi vorrà saranno raccolte offerte per il progetto “Campo estivo gratuito ed inclusivo per i bambini delle famiglie più in difficoltà”.

Evento patrocinato dal comune di Varese.